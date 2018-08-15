Тамбов, 15 августа, 2018, 17:50 — ИА Регнум. 37 тамбовских НКО получили региональную господдержку по итогам конкурсного отбора, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Поддержка

В администрации Тамбовской области состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета региона в 2018 году. По итогам заседания из 85 организаций, допущенных до участия в конкурсе, поддержку получили 37 НКО.

В прошлом году областные гранты получили 63 некоммерческие организации, сумма поддержки составила 20,6 млн рублей. В этом году поддержка оказана в том же размере, однако региональные власти решили сократить количество НКО, чтобы поддержать организации, которым действительно удалось разработать оригинальные, масштабные, реалистичные проекты, способные существенно повлиять на социальное самочувствие граждан.

Приоритетные направления проектов некоммерческих организаций не изменились. Это, в первую очередь, крупнейшие общественные объединения ветеранов и инвалидов области, организации, работающие в сфере реализации государственной национальной политики или реализующие проекты в сфере духовно-нравственного воспитания молодёжи, позитивного молодёжного досуга, поисковой работы, территориального общественного самоуправления, благотворительности и ряда других социально значимых направлений деятельности. Эти приоритеты, в частности, обозначены в рамках развития общественно-государственного партнёрства, определённых в соответствии со стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2035 года. Также приоритет отдаётся организациям, осуществляющим консультационную, информационную, методическую поддержку иных НКО.

Доступ социально ориентированных НКО к бюджетным средствам предусмотрен указом президента России с 2017 года. Таким образом, ряд полномочий в разных сферах деятельности постепенно передаются от государственных органов в некоммерческий сектор.

Напомним, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подчёркивает, что грантовая поддержка некоммерческих организаций обеспечивает кадровый, интеллектуальный рост, проектный потенциал сектора. По мнению главы региона, важно поддерживать НКО, но не содержать их. Сектор должен ориентироваться на активный поиск новых возможностей и ресурсов, на использование добровольческого потенциала нашего общества, привлечение внебюджетных средств, в том числе и с помощью новых технологий, таких как работа в интернете, социальных сетях, на российских краудфандинговых площадках.