Санкт-Петербург, 15 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Петербуржцы вновь обеспокоены перспективами появления мусоросжигательного завода в черте города. Решение о возведении такого предприятия на территории промзоны Каменка в Смольном уже приняли, что вызвало недоумение жителей ЖК «Юнтолово» и ЖК «Каменка», которые о проекте ничего не знали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорная свалка

Руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина обратилась к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Она призвала его вовсе отказаться от проекта мусоросжигающего завода I класса, так как он не прошел государственную экологическую экспертизу.

Между тем по закону проектная документация на строительство мусороперерабатывающих заводов подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня. Кроме того, в границах Петербурга запрещено размещение любых предприятий I класса опасности.

«О том, что на территории промзоны Каменка собираются строить мусоросжигающий завод, жители северных районов Петербурга узнали от журналистов. Не было публичной презентации проекта, никто из чиновников не удосужился пояснить горожанам, какие технологии, оборудование и материалы будут использоваться при строительстве нового предприятия. Такие действия городских властей порождают панику и усугубляют социальное напряжение, связанное с неблагополучной экологической обстановкой в Приморском и Выборгском районах Петербурга», — считает Шишкина.

Она также обратилась к вице-губернатору Игорю Албину, у которого пытается уточнить, каким образом проект предприятия I класса опасности будут реализовывать на территории, где сейчас могут располагаться предприятия не выше II класса.

Заметим, Петербург выбрал регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и намерен к 2020 году довести переработку мусора до 38%, а к 2030 году — до 100%. Построить необходимый завод пытаются в промзоне «Каменка» еще с 2010 года. Она расположена северо-восточнее и юго-западнее пересечения КАД и ЗСД в Выборгском районе.

В 2018 году заговорили о возможном создании в Каменке не одного большого, а нескольких предприятий не выше II класса опасности — то есть их мощность не должна превышать 40 тыс. тонн в год. Но даже при санитарно-защитной зоне вокруг таких предприятий в 1 км, по мнению экологов, населению будет грозить опасность. Они полагают, что половина санитарной зоны вокруг мусороперерабатывающих заводов должна быть занята лесами, но сейчас в Каменке на предполагаемой территории нет зеленых насаждений.

Спустя полгода после этих разговоров в Смольном решили утвердить совсем другой проект: в Каменке появится «объект обработки, обезвреживания отходов производства и потребления (мусороперерабатывающий завод)», а также «объект утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления (мусороперерабатывающий и мусоросжигательный завод I класса опасности мощностью 350 тыс. тонн в год)» и еще четыре других объекта.

«Все согласования и заключения в рамках реализации проекта получены без замечаний. Участники совещания поддержали заявление», — отметили в городском правительстве.