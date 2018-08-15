Астана, 15 августа, 2018, 18:00 — ИА Регнум. В системе здравоохранения Казахстана коррупционные преступления чаще всего происходят при закупке лекарств, медицинских изделий и оборудования, сообщает 15 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Лекарства и деньги

По его словам, коррупция также часто встречается при размещении государственного финансирования на оказание бесплатной медицинской помощи. Биртанов добавил, что в последнее время участились случаи выдачи фальсифицированных документов и справок.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 2013 по 2016 год сумма выявленных финансовых нарушений, включая неэффективное использование бюджетных средств, составила 1,7 трлн тенге ($6,9 млрд).