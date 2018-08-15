Красноярск, 15 августа, 2018, 11:38 — ИА Регнум. 11 августа на западной стороне Татышев-парка в Красноярске прошёл большой спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому дню физкультурника. Гостями и участниками мероприятия стали тысячи красноярцев.

Пресс-служба администрации Красноярска В День физкультурника в Красноярске прошли гонки на офисных креслах

Темой праздника в этом году стал телесериал «Физрук». Возле настоящего «Гелендвагена», который расположился на площади, проходил конкурс двойников, максимально похожих на героев телесериала. Безоговорочным победителем стал Иван Иваницкий в образе главного героя Фомы. Кроме этого, каждый участник спортивного праздника при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего образование по физической культуре либо квалификацию, мог получить фирменный сувенир от организаторов и партнёров мероприятия.

Церемония открытия праздника началась с номера неоднократного победителя фристайл-баттлов Саши Шкета с фирменным рэпом про мероприятие, а также команды3Run Brothers — основоположников паркура и фрирана в Красноярске. Сразу после торжественного открытия состоялась массовая зарядка. В течение праздника работали разнообразные спортивные и развлекательные локации: бамперболы, лазертаг, открытые занятия по хатха-йоге, показательные выступления и мастер-классы по хореографии на пилоне, фитнесу на батутах, а также лекции по правильному питанию, дегустация спортивных напитков и многое другое. Кроме того, с раннего утра состоялись соревнования по традиционным видам спорта — волейболу, футболу, баскетболу и настольному теннису.

Кульминацией праздника стала полоса препятствий «Выше своих сил» — красноярская версия популярного российского телевизионного проекта «Русский ниндзя». Её участникам необходимо было преодолеть 7 сложнейших испытаний, где демонстрировалась сила и выносливость. На старт вышли 29 человек, к финишу смогли прийти лишь 12 спортсменов. Первое место с результатом в 1 минуту 57 секунд занял Сергей Донец, второе место — Павел Колбышев с результатом в 2,24 минут. Третье место осталось за Александром Матвеевым, который преодолел дистанцию за 2,37 минут. Победитель и призёры получили грамоты, медали, сертификаты на приобретение спортивной экипировки, а также призы от партнеров праздника. Всем участникам полосы препятствий достались именные футболки.

А для самых занятых офисных работников в День физкультурника прошёл первый в Красноярске отрытый чемпионат «Гонки на офисных креслах». В личном заезде в номинации «Офисный планктон» приняли участие 8 человек. Наиболее быстрой оказалась Ралия Роянова, которая пришла к финишу за 11,38 секунд. Второго места удостоилась Наталья Дунаева с результатом в 11,71 секунд. Третье место заняла Анастасия Щепетова, которая на своём офисном «болиде» пришла к финишу за 11,91 секунды. Победители и призёры получили медали, грамоты и сертификаты в магазин офисной мебели, а также сертификаты в магазин кожгалантереи.

В парных заездах в номинации «Белые воротнички» приняли участие 12 пар. В упорной борьбе первое место завоевала пара Ралии Рояновой и Аль-Мзаль Каррара, которая по результатам третьего заезда пришла к финишу с результатом в 6,14 секунд. Второе место — Ольга Карелина и Андрей Гуркаев. Участники отстаивали честь администрации Железнодорожного района и финишировали с результатом в 6,43 секунды. Третье место заняла пара Ольшевских. Евгения и Константин преодолели дистанцию в третьем заезде за 6,81 секунд. Победители и призёры также не остались без призов.

Заключительной частью Дня физкультурника стало огненное мотошоу и розыгрыш гироскутера.

С праздником красноярцев поздравили мэр Красноярска Сергей Ерёмин, и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

«Всеобщая любовь красноярцев к спорту «выливается» в значимые достижения. Буквально на днях по итогам 2017 года нашему городу было присвоено звание «самого спортивного города Красноярского края». Это наша общая заслуга, и мы не останавливаемся на достигнутом! Готовясь к Универсиаде, Красноярск превращается в мировой мегаполис спорта!», — обратился к горожанам Сергей Ерёмин.