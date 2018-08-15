Генуя, Италия, 15 августа, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Правительство Италии может объявить о режиме чрезвычайной ситуации после трагедии в Генуе, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 15 августа.

chensiyuan Площадь Феррари. Генуя

Министры проводят экстренное совещание в Генуе и рассматривают запрос властей региона Лигурии о введении режима ЧП. Будет ли этот режим распространен только на регион или на всю страну, не уточняется.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 42 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектом, — министры заявили, что обслуживание объекта проводилось не на должном уровне.