Ленинградская область, 15 августа, 2018, 16:25 — ИА Регнум. 14 и 15 августа, два дня подряд в городе Выборге, в Городском доме культуры и в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто участники и гости фестиваля «Окно в Европу» и местные любители киноискусства имели возможность познакомиться с творчеством известного режиссера анимационного и игрового кино Андрея Хржановского, узнать о творческих планах мастера, задать ему вопросы.

Oknofest.com Андрей Хржановский

Фестиваль «Окно в Европу» в этом году посвящен памяти Геннадия Шпаликова, а потому Андрей Хржановский уделил много времени рассказу о своей человеческой дружбе и творческом содружестве с этим талантливейшим кинематографистом. На творческих встречах он представил свои мультипликационные фильмы по сценарию Шпаликова — ленту «Стеклянная гармоника», которой было суждено идти к своему зрителю долгие десятилетия, и созданный двумя годами ранее мультфильм «Жил-был Козявин», ставший дебютом Хржановского в кино. Также состоялась презентация составленного Хржановским объемного и богато иллюстрированного сборника «Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову», в который вошли письма, дневники писателя и режиссера, его последний сценарий и воспоминания его друзей, среди которых Белла Ахмадулина, Ролан Быков, Георгий Данелия, Василий Ливанов, Андрей Кончаловский, Евгений Стеблов и другие.

Oknofest.com Андрей Хржановский

Андрей Хржановский поделился со зрителями воспоминаниями и о других своих работах — короткометражном мультфильме «Полтора кота» по рисункам Иосифа Бродского и игровом фильме о поэте, в ткань которого органично входят все те же ожившие рисунки — «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину», а также о мультфильмах «Лев с седой бородой» по сказке известного итальянского режиссера Тонино Гуэрра и «Я к вам лечу воспоминаньем» — по рисункам Пушкина.

Любители кино смогли увидеть рабочие материалы к фильму «Нос, или Заговор не таких», над которым сейчас работает Хржановский. Фильм объединяет творчество сразу двух классиков — Гоголя и великого композитора Дмитрия Шостаковича, создавшего оперу по этому знаменитому гоголевскому гротеску.

Oknofest.com Андрей Хржановский

XXVI фестиваль российского кино «Окно в Европу» завершится 16 августа торжественной церемонией в Выборгском замке, где будут объявлены победители в четырех номинациях — игровое, неигровое и анимационное кино, а также фильмы, созданные в сотрудничестве с иностранными кинематографистами.