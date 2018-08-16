Москва, 16 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Компания Nikon подвела итоги фотоконкурса «Я в сердце изображения». В конкурсе приняли участие более 2 тыс. профессиональных фотографов и любителей.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» 3 место в номинации «Спорт» для профессионалов: Владимир Астапкович, «Сквозь игольное ушко»

Профессионалы участвовали в номинациях «Пейзаж», «Портрет», «Свадьба», «Анималистика» и «Спорт». Любители фотосъемки присылали свои работы для участия в номинациях «Гармония мира», «Эмоции в кадре», «Животный мир» и «Решающий момент». Кроме того, и профессионалы, и любители могли попробовать свои силы в общей номинации «Все краски мира».

Как отметила куратор конкурса Мария Ващук, в номинацию «Эмоции в кадре» в этом году присылали чаще всего портреты, при этом не всегда эмоциональные. Из-за этого членам жюри предстояла сложная работа, ведь выбирать победителя пришлось среди не самых сильных кадров. В то же время в номинациях «Анималистика» и «Животный мир» оказались сильные работы и у профессионалов, и у любителей. Много интересных серий прислали и во «Все краски мира».

«В этом году было сложно выбирать победителей по двум причинам. В некоторых категориях развернулась жесткая борьба, потому что было много сильных, интересных работ и соответственно претендентов на победу, а в других — много хороших и качественных работ, но не конкурсных, — отмечает член жюри, мастер детской фотографии Ляля Гарбуз. — Члены жюри всегда ждут и надеются, что участники пришлют на конкурс интересные и оригинальные работы, но не всегда наши ожидания оправдываются».

Гран-при конкурса завоевал Алексей Филиппов за фотографию «Биатлон», на которой с необычного ракурса запечатлен пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.

«В этом кадре ценно соединение нескольких важных критериев хорошей спортивной фотографии: известный спортсмен, удачный момент, гармоничная композиция и цвет. Кроме этого, автор показал необычный ракурс этого сюжета, реализовав его в условиях репортажа, когда невозможно повторить ситуацию или ее инсценировать», — отмечает Мария Ващук.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Гран-при в номинации «Спорт» для профессионалов: Алексей Филиппов, «Биатлон»

Среди профессионалов призовые места распределились следующим образом:

В номинации «Спорт»:

1 место — «Чемпионы Дакара» Михаила Колесникова

2 место — «Прыжок» Максима Богданова

3 место — «Сквозь угольное ушко» Владимира Астапковича

В номинации «Свадьба»:

1 место — «Кортеж» Марии Тереховой

2 место — «Взгляд» Сергея Шумакова

3 место — «Сборы» Александра Абрамяна

В номинации «Портрет»:

1 место — «Поэт Евгений Евтушенко» Владимира Вяткина

2 место — Black Renaissance Алексея Маликова

3 место — «Кока_кольщица» Дениса Туманова

В номинации «Пейзаж»:

1 место — «На рассвете» Андрея Снегирева

2 место — «Ночи гигантов» Александра Ра

3 место — «Спящий Саян» Сафара Бахышева

В номинации «Анималистика»:

1 место — «Мечтатель» Екатерины Васягиной

2 место — «Охотник» Юрия Иванова

3 место — «Путешественник во времени» Елены Белозоровой

Гран-при среди любителей завоевал Алексей Маслов за фотографию «Сонный лис». В номинации «Гармония мира» призовые места достались:

1 место — «Шаонинский храм» Николая Степаненко

2 место — «Ночной мираж» Михаила Прохорова

3 место — «Эсхатологическая» Алексея Ермакова

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Гран-при в номинации для любителей: Алексей Маслов, «Сонный лис»

В номинации «Животный мир»:

1 место — «Ну, погоди!» Василия Яковлева

2 место — «Радиогалактика» Геннадия Мещерякова

3 место — «Утро» Юрия Гордонова

В номинации «Решающий момент»:

1 место — «Беркутчи» Надежды Моисеевой

2 место — «Всегда в движении» Дмитрия Гречаного

3 место — «Синхрон» Марии Астаховой

В номинации «Эмоции в кадре»:

1 место — Per Aspera Ad Astra Анастасии Головковой

2 место — «Лето — маленькая жизнь» Екатерины Гусельниковой

3 место — «Улыбка — поцелуй души» Екатерины Миселевой

В общей номинации «Все краски мира»:

1 место — «Таежная отшельница» Ильи Питалева

2 место — «Закулисье» Марка Олича

3 место — «Цветы Италии» Нины Троицкой

«Идеи, ракурсы, сюжет остаются главными составляющими творческого процесса. Я видел перед собой задачу дать шанс на выигрыш фотографам различных жанров и подходов к фотографии, но при этом особо отмечал авторов, использующих новые тенденции в фотографии, — рассказывает член жюри, fashion-фотограф Олег Зотов. — На мой взгляд, это очень важно — показывать многочисленной армии фотографов не только классический поход (что, конечно, очень важно), но и новые направления, призывая их заниматься творчеством, искать новые пути, а не просто штамповать красивые снимки».

Компания Nikon проводит фотоконкурс «Я в сердце изображения» с 2013 года. В этом году работы принимали с 29 января по 31 мая. Любой желающий мог зарегистрироваться на сайте проекта и загрузить до 12 фотографий. Главное условие для участия — снимки должны были быть сняты после 1 января 2016 года.