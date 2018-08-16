Nikon объявил победителей конкурса «Я в сердце изображения»
Москва, 16 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Компания Nikon подвела итоги фотоконкурса «Я в сердце изображения». В конкурсе приняли участие более 2 тыс. профессиональных фотографов и любителей.
Профессионалы участвовали в номинациях «Пейзаж», «Портрет», «Свадьба», «Анималистика» и «Спорт». Любители фотосъемки присылали свои работы для участия в номинациях «Гармония мира», «Эмоции в кадре», «Животный мир» и «Решающий момент». Кроме того, и профессионалы, и любители могли попробовать свои силы в общей номинации «Все краски мира».
Как отметила куратор конкурса Мария Ващук, в номинацию «Эмоции в кадре» в этом году присылали чаще всего портреты, при этом не всегда эмоциональные. Из-за этого членам жюри предстояла сложная работа, ведь выбирать победителя пришлось среди не самых сильных кадров. В то же время в номинациях «Анималистика» и «Животный мир» оказались сильные работы и у профессионалов, и у любителей. Много интересных серий прислали и во «Все краски мира».
«В этом году было сложно выбирать победителей по двум причинам. В некоторых категориях развернулась жесткая борьба, потому что было много сильных, интересных работ и соответственно претендентов на победу, а в других — много хороших и качественных работ, но не конкурсных, — отмечает член жюри, мастер детской фотографии Ляля Гарбуз. — Члены жюри всегда ждут и надеются, что участники пришлют на конкурс интересные и оригинальные работы, но не всегда наши ожидания оправдываются».
Гран-при конкурса завоевал Алексей Филиппов за фотографию «Биатлон», на которой с необычного ракурса запечатлен пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.
«В этом кадре ценно соединение нескольких важных критериев хорошей спортивной фотографии: известный спортсмен, удачный момент, гармоничная композиция и цвет. Кроме этого, автор показал необычный ракурс этого сюжета, реализовав его в условиях репортажа, когда невозможно повторить ситуацию или ее инсценировать», — отмечает Мария Ващук.
Среди профессионалов призовые места распределились следующим образом:
В номинации «Спорт»:
- 1 место — «Чемпионы Дакара» Михаила Колесникова
- 2 место — «Прыжок» Максима Богданова
- 3 место — «Сквозь угольное ушко» Владимира Астапковича
В номинации «Свадьба»:
- 1 место — «Кортеж» Марии Тереховой
- 2 место — «Взгляд» Сергея Шумакова
- 3 место — «Сборы» Александра Абрамяна
В номинации «Портрет»:
- 1 место — «Поэт Евгений Евтушенко» Владимира Вяткина
- 2 место — Black Renaissance Алексея Маликова
- 3 место — «Кока_кольщица» Дениса Туманова
В номинации «Пейзаж»:
- 1 место — «На рассвете» Андрея Снегирева
- 2 место — «Ночи гигантов» Александра Ра
- 3 место — «Спящий Саян» Сафара Бахышева
В номинации «Анималистика»:
- 1 место — «Мечтатель» Екатерины Васягиной
- 2 место — «Охотник» Юрия Иванова
- 3 место — «Путешественник во времени» Елены Белозоровой
Гран-при среди любителей завоевал Алексей Маслов за фотографию «Сонный лис». В номинации «Гармония мира» призовые места достались:
- 1 место — «Шаонинский храм» Николая Степаненко
- 2 место — «Ночной мираж» Михаила Прохорова
- 3 место — «Эсхатологическая» Алексея Ермакова
В номинации «Животный мир»:
- 1 место — «Ну, погоди!» Василия Яковлева
- 2 место — «Радиогалактика» Геннадия Мещерякова
- 3 место — «Утро» Юрия Гордонова
В номинации «Решающий момент»:
- 1 место — «Беркутчи» Надежды Моисеевой
- 2 место — «Всегда в движении» Дмитрия Гречаного
- 3 место — «Синхрон» Марии Астаховой
В номинации «Эмоции в кадре»:
- 1 место — Per Aspera Ad Astra Анастасии Головковой
- 2 место — «Лето — маленькая жизнь» Екатерины Гусельниковой
- 3 место — «Улыбка — поцелуй души» Екатерины Миселевой
В общей номинации «Все краски мира»:
- 1 место — «Таежная отшельница» Ильи Питалева
- 2 место — «Закулисье» Марка Олича
- 3 место — «Цветы Италии» Нины Троицкой
«Идеи, ракурсы, сюжет остаются главными составляющими творческого процесса. Я видел перед собой задачу дать шанс на выигрыш фотографам различных жанров и подходов к фотографии, но при этом особо отмечал авторов, использующих новые тенденции в фотографии, — рассказывает член жюри, fashion-фотограф Олег Зотов. — На мой взгляд, это очень важно — показывать многочисленной армии фотографов не только классический поход (что, конечно, очень важно), но и новые направления, призывая их заниматься творчеством, искать новые пути, а не просто штамповать красивые снимки».
Компания Nikon проводит фотоконкурс «Я в сердце изображения» с 2013 года. В этом году работы принимали с 29 января по 31 мая. Любой желающий мог зарегистрироваться на сайте проекта и загрузить до 12 фотографий. Главное условие для участия — снимки должны были быть сняты после 1 января 2016 года.