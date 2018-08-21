Москва, 21 августа, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Ежегодно в летний период в московских водоёмах фиксируют случаи массовой гибели рыбы. Последний раз о подобных происшествиях сообщалось в августе 2018 года: погибшую рыбу обнаружили на берегах Борисовских и Царицынских прудов. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов, в таким крупном мегаполисе, как Москве, данному явлению способствуют сразу несколько факторов — как случайных, так и закономерных.

mahalie stackpole Остов мёртвой рыбы

Во-первых, происходит повышение температуры воды в водоёмах, и не только вследствие жаркой погоды — в последние годы этому способствует благоустройство городских прудов по урбанистическому варианту. Смысл идеи в том, что берег пруда обивают в камень, в основном это гранитный щебень, и заключают его в металлическую сетку. За день камень нагревается до 50 градусов и выше, ночью отдаёт тепло в воду, и, фактически, выполняет функцию подогрева берега.

«Где провели благоустройство по такому варварскому варианту, а сейчас это по всей Москве делается, там температура на 2−4 градуса выше, а для рыбы это очень значимые показатели, они не выдерживают. Кроме того, когда берега водоёмов заключают в вертикальную стенку из брёвен, и брёвна находятся в воде 2−3 года, они начинают гнить и происходит подкисление воды, что становится непригодной для жизни многих видов рыбных организмов. Всё, что сейчас в Москве делается без учёта экологических требований, приводит к тому, что наши водоёмы превращаются в безжизненные канавы, где жить никто не может. Это главная беда Москвы, от чего во многих городах ещё лет 50 назад отказались, и сейчас там обрамляют водоёмы околоводными растениями, что значительно снижает температуру воды в жаркое лето», — подчеркнул Борисов.

Он пояснил, что при повышении температуры воды в прудах и стоячих водоёмах уменьшается количество кислорода за счёт активного развития одноклеточных водорослей. В первую очередь страдают те водоёмы, куда сбрасываются стоки. В Москве чаще всего сбрасываются ливневые стоки с проезжей части, затем образуется нефтяная плёнка, которая блокирует поступление кислорода в воду, и рыба задыхается.

Добавим, ещё одной из причиной массовой гибели рыб является обработка водоёмов химическим раствором для борьбы с малярийными комарами.

«В Москве существуют специальные службы, которые в плановом порядке с помощью химии пытаются уничтожить в водоёмах всё живое. Потому что нельзя бороться с личинками комаров с помощью химических реагентов, не влияя на рыб, птиц, на всё, что связано с водой. Для наших городских служб это источник дохода, они находятся на балансе, им выделяют деньги именно на это мероприятие. Если они не будут ежегодно выливать химию в городские пруды, то останутся без зарплаты. Они кровно заинтересованы в этом и делают спустя рукава. Хотя у нас только подвальные комары развиваются, а остальные вымирают», — отметил эколог.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 и 2017 года на берегах водоёмов Москве были найдены трупы уток. Токсикологическая экспертиза показала, что погибшие утки были отравлены изониазидом — химическим средством, которое специально применяется для отравления животных.

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