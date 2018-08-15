Казань, 15 августа, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Делегация из шести специалистов, прибывшая из молдавской автономии Гагаузия, прошла двухдневную стажировку в ОЭЗ «Алабуга» (Татария), сообщает 15 августа пресс-служба особой экономической зоны.

Alabuga.ru ОЭЗ «Алабуга»

«В течение двух дней гостям рассказали об опыте работы управляющей компании «Алабуги» в различных сферах — привлечении инвесторов, строительстве, эксплуатации инфраструктуры, о практике проектного управления и корпоративном университете ОЭЗ», — говорится в сообщении.

Гости посетили несколько предприятий-резидентов «Алабуги», включая заводы «Белая Дача», «Хаят Кимья» и «Тракья Гласс Рус». Отмечается, что члены делегации были впечатлены масштабами деятельности и выразили уверенность в том, что опыт «Алабуги» будет полезен им в развитии собственных промышленных площадок.

Добавим, договоренность об организации стажировки была достигнута во время встречи главы Татарии Рустама Минниханова и главы Гагаузии Ирины Влах во время Сочинского инвестиционного форума в феврале этого года.

Читайте также: В «Алабуге» сообщили о наборе волонтеров из ведущих мировых вузов