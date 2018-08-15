Ярославль, 15 августа, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области планирует наладить прямые поставки крымского вина в свой и соседние регионы. Об этом 15 августа во время круглого стола в министерстве сельского хозяйства Крыма сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино «Массандра»

«Оптовые компании нашего региона заинтересованы в сотрудничестве с крымскими винодельческими предприятиями и готовы оказать содействие в реализации их продукции не только на территории области, но и в близлежащих регионах», — отметил чиновник.

Помимо этого, по его словам, ярославцы планируют поставлять в Крым ранний и поздний картофель, а также выращивать на территории республики землянику, малину и чечевицу.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи в 6 из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим чрезвычайной ситуации.