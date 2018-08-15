Загреб, 15 августа, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Голкипер «Монако» и сборной Хорватии Даниэль Субашич объявил о завершении выступлений в составе национальной команды. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Дмитрий Голубович Даниэль Субашич

«Дорогие хорватские болельщики! После 10 лет в сборной я объявляю о завершении международной карьеры», — написал Субашич.

Он отметил, что давно принял решение завершить карьеру в сборной после чемпионата мира.

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 в России сборная Хорватии дошла до финала, в котором проиграла команде Франции (2:4) и стала серебряным призёром турнира.

Ранее карьеру в сборной Хорватии завершили нападающий Марио Манджукич и защитник Ведран Чорлука.