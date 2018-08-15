Калуга, 15 августа, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Итоги конкурса «Калуга в цвету» подвели 14 августа в новом городском парке. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, конкурс проводится уже 13-й год, в 2018 году количество участников превысило тысячу человек, в конкурсную комиссию было подано порядка 300 заявок.

Прессс-служба Городской думы Калуги Подведены итоги конкурса «Калуга в цвету»

Конкурс проходил по семи номинациям: «Лучшее озеленение торговой территории», «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры», «Лучшая входная группа территорий организаций», «Лучший цветущий двор многоквартирного дома», «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных домов», «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома», «Лучший цветник / клумба во дворе многоквартирного дома».

Для участников фестиваля была подготовлена выставка цветов, различные творческие мастер-классы и праздничный концерт. Новинкой стало дефиле цветочной одежды, в котором приняли участие члены более 20 территориальных общин.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил участников конкурса за работу и поздравил с наступающим Днём города.

«От имени депутатов Городской думы благодарю всех участников конкурса за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, — обратился к собравшимся Александр Иванов. — Благодаря вашим усилиям наш город стал ещё более красивым и уютным, в калужских дворах появились новые зеленые насаждения, цветы, кустарники. Городские власти стремятся вернуть нашей милой Калуге звание «Зелёный город», отрадно, что многие калужане также активно участвуют в этой работе. Особо хочу отметить активистов территориальных общин — они не только вносят огромный вклад в дело благоустройства города, но и заботятся об озеленении дворовых территорий и микрорайонов. Примечательно, что впервые площадкой для подведения итогов конкурса «Калуга в цвету» стал новый городской парк, уверен, что это станет доброй традицией и в парке будут проводиться многие городские мероприятия. Поздравляю участников конкурса и всех калужан с наступающим Днём города, желаю всем крепкого здоровья и новых успехов в труде на благо родного города!».