Лондон, 15 августа, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Как сообщает французская газета Les Echos, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант вновь заявил об угрозе выхода Великобритании без предварительного согласия других стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Во время поездки в Хельсинки пришедший на замену Борису Джонсону Джереми Хант во вторник, 14 августа, больше, чем когда-либо, угрожал жестким выходом Великобритании из Европейского союза. «Каждый должен подготовиться к возможности хаотического Брексита без соглашения», — цитирует заявление министра в своей статье Les Echos.

В соответствии с заявлением министра, в последнее время риск отсутствия соглашения значительно увеличился, однако он надеется, что будет найден способ избежать этого. По словам нового министра иностранных дел Соединенного Королевства, в сложившейся ситуации положительный исход возможен только при условии «изменения позиции Европейской комиссии». Он также высказал опасение, что нет «абсолютно никакой гарантии», что соглашение будет достигнуто до полуночи 29 марта (запланированная дата Брексита). Таким образом, у Лондона и европейцев есть только семь месяцев, чтобы достичь соглашения.

Позиция Лондона остается прежней, сообщает Les Echos, переговоры должны иметь место, но выбирая между отсутствием соглашения и плохим соглашением, Великобритания выберет первый вариант. 20 сентября в Австрии в городе Зальцбурге пройдет неофициальный саммит между представителем 27 стран ЕС и Великобританией, где обе стороны попытаются улучшить положение дел.