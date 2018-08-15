Ярославль, 15 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Ярославле начался ремонт Волжской или Губернаторской беседки, которая является самым узнаваемым символом города и одним из самых посещаемых туристами мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт начался

14 августа мэр Ярославля Владимир Слепцов проинформировал журналистов о том, что ремонт беседки начнется со дня на день:

«Мы получили наконец-то разрешение Минкульта о том, что ее можно ремонтировать, потому что это памятник истории и просто взять и сделать текущий или капитальный ремонт было нельзя. Мы должны были получить согласование. То есть процедура юридическая прошла и буквально со дня на день мы приступим к ремонту. Выполнять работы будет лицензированная организация», — сказал Владимир Слепцов корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, не так давно департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области направил в КУМИ мэрии Ярославля письмо с просьбой ускорить процесс ремонта Волжской беседки. Вечером 17 апреля там произошло ЧП — обвалилась штукатурка и часть внутреннего деревянного каркаса беседки.

Мэрия города обещала отремонтировать ее ко Дню города, который был 26 мая, но не сделала этого.