Москва, 15 августа, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Та ситуация, которая сложилась в настоящее время на Юго-Востоке Украины, — патовая и нуждается в новом формате переговорного процесса, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящие переговоры российских представителей с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

«Среди вопросов, которые надо обсудить, вопрос будущего Сирии, — сказал Шаповалов. — Помимо этого, вопрос борьбы с терроризмом и широкая тема контроля за оружием массового поражения. Ещё одна тема — украинская. Она также будет в фокусе внимания, поскольку на Донбассе по-прежнему гибнут люди, и эта проблема остра, актуальна и требует нового формата переговорного процесса».

Политолог добавил, что, по его мнению, на Украине сложилась патовая ситуация, и миссия специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера не даёт никаких результатов.

«Минский процесс тоже в тупике, — добавил политолог. — Возможно, также обсудят проблемы, связанные с КНДР и Ираном. Эти два вопроса важны и для мирового сообщества, и для РФ, и для США».

При этом, рассуждая о том, с каким негативом политический истеблишмент США воспринял встречу президентов РФ и США в Хельсинки, политолог добавил, что встреча с Джоном Болтоном «должна пройти под лозунгом «собака лает, а караван идет».

Напомним, как стало известно после саммита в Хельсинки, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить президента РФ Владимира Путина в Вашингтон осенью 2018 года, и подготовка этого визита была поручена именно Джону Болтону.

Позже, однако, появилась информация, что Трамп заявил, что откладывает приглашение Путина до тех пор, пока дело о «вмешательстве России» не будет завершено.

Сам Болтон сказал, что встреча двух президентов состоится после того, как в США «закончится охота на ведьм».