Чебоксары, 15 августа, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии «рынок недвижимости в целом теряет свою активность, хотя показатели по долевому участию и ипотеке продолжают расти». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

С начала года ведомство приняло 118 603 заявления на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, что на 5% меньше аналогичного прошлогоднего уровня. В том числе количество зарегистрированных прав собственности на земельные участки сократилось на 20% и составило 26 897, на объекты незавершённого строительства — на 1,4%, составив 141, на машино-места — на 18%, составив 28. В то же время на 7% выросло оформление прав собственности на помещения и достигло 31 554, на 55% увеличилось количество зарегистрированных прав собственности на сооружения — до 464. Также зарегистрировано 10 811 прав собственности на здания, что на 10 больше аналогичного уровня прошлого года.

Кроме того, в 2018 году поступило 10 375 заявлений на государственный кадастровый учет. На учёт поставлено 4 852 земельных участка и 4971 помещений, что соответственно на 13% и 3% больше аналогичного периода прошлого года.

«Интересоваться недвижимостью, то есть заказывать выписки из Единого государственного реестра недвижимости, в республике стали меньше на 12%, поступило 139 833 запросов. Довольно активно развивается долевое строительство. В связи с чем наблюдается увеличение количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 20% — до 3632», — говорят в ведомстве.

Договоров об уступке прав требования по договорам участия увеличилось на 27% — до 1534, зарегистрированных прав собственности участника долевого строительства на 19% — до 4541. Также наблюдается увеличение количества регистрационных действий, связанных с ипотекой жилья (на 24% — до 6822).

В целом в ведомстве констатируют, что «рынок недвижимости теряет свою активность».

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2018 года жителям Чувашии выдано 8,6 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 13 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов увеличилось на 63,5%, общая сумма — на 72,3%. Средний срок ипотечного кредитования составляет 16,4 года, средняя сумма кредита — 1,5 млн рублей.

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