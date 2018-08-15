Москва, 15 августа, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам 14 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Действительно, в телеграмме говорилось о годовщине освобождения Кореи, отметил он.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об отправке Ким Чен Ыном телеграммы Путину, в которой лидер КНДР поздравил президента РФ с годовщиной освобождения Кореи. Ответной телеграммой Путин сообщил Ким Чен Ыну о готовности встретиться в ближайшее время.

Телеграмма отправлена по случаю важной годовщины, в ней подчеркнута готовность установить и наладить диалог, развивать отношения Моосквы и Пхеньяна, пояснил представитель Кремля.

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