Чита, 15 августа, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Спасатели со ссылкой на синоптиков передали на 16 августа 2018 года штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий в Забайкальском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Пшеничное поле под грозовым небом. 1890

Завтра в регионе ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, понижение дневных температур.

«Возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки от малых рек. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — предупредили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Также на сайте ведомства сделано уведомление о том, что гражданам, проживающим в зоне возможного подтопления, необходимо быть готовыми к эвакуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля. После месяца дождей вышедшие из берегов реки в считаные часы затопили значительные территории, разрушив десятки мостов, более сотни километров дорог. Но режим ЧС и предупреждения о возможном стихийном бедствии появились только после того, как большая вода пришла в Читу, затопив более тысячи участков. На восстановление всей инфраструктуры потребуется не один год и более одного миллиарда рублей.