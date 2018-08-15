Москва, 15 августа, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 15 августа, встретится с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), директором офиса Комиссии по иностранным делам Яном Цзечи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент примет члена политбюро ЦК КПК, куратора международного блока Яна Цзечи», — заявил Песков, добавив, что глава государства также проведет ряд рабочих встреч.

Напомним, ранее сообщалось, что Ян Цзечи прибудет в Москву на консультации по вопросам стратегической безопасности Китай — Россия. Отмечалось, что визит Цзечи состоится по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

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