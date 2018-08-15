После пожара с пострадавшими в Бурятии проверят гостиницы и турбазы
Улан-Удэ, 15 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской после пожара в одной из гостиниц Улан-Удэ потребовал проверить гостиницы, турбазы и гостевые дома региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
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Внеочередное заседание комиссии по ЧС под председательством Мордовского состоялось 14 августа.
«Основные версии и обстоятельства пожара устанавливаются. Условием развития пожара явилось его позднее обнаружение и отсутствие в помещениях гостиницы автоматической пожарной сигнализации», — отчитался заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка МЧС Виктор Чупров.
Пётр Мордовской подчеркнул, что случившееся — трагедия для Улан-Удэ:
«Пожар вчера наглядно показал, что профилактика пожаров ведётся недостаточно. Это наша недоработка. Сколько еще надо трагедий, чтобы мы задумались?»
Чупров пояснил, что плановые проверки на подобных объектах разрешены один раз в четыре года. Однако многие из них зарегистрированы как жилые дома, и законных оснований зайти в них с проверкой нет.
Итогом заседания стало поручение Мордовского провести ревизию всех объектов временного проживания людей в Бурятии, адресованное главам муниципальных образований. К проверкам гостиниц и турбаз приступят инспекторы Государственного пожарного надзора Бурятии.
Как уж сообщало ранее ИА REGNUM, 13 августа в Улан-Удэ вспыхнул пожар в здании, где размещались гостиница и магазин. Пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. Состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.
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Обстоятельства трагедии выясняют следователи.