Улан-Удэ, 15 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской после пожара в одной из гостиниц Улан-Удэ потребовал проверить гостиницы, турбазы и гостевые дома региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

(сс) CWitte После пожара

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Внеочередное заседание комиссии по ЧС под председательством Мордовского состоялось 14 августа.

«Основные версии и обстоятельства пожара устанавливаются. Условием развития пожара явилось его позднее обнаружение и отсутствие в помещениях гостиницы автоматической пожарной сигнализации», — отчитался заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка МЧС Виктор Чупров.

Пётр Мордовской подчеркнул, что случившееся — трагедия для Улан-Удэ:

«Пожар вчера наглядно показал, что профилактика пожаров ведётся недостаточно. Это наша недоработка. Сколько еще надо трагедий, чтобы мы задумались?»

Чупров пояснил, что плановые проверки на подобных объектах разрешены один раз в четыре года. Однако многие из них зарегистрированы как жилые дома, и законных оснований зайти в них с проверкой нет.

Итогом заседания стало поручение Мордовского провести ревизию всех объектов временного проживания людей в Бурятии, адресованное главам муниципальных образований. К проверкам гостиниц и турбаз приступят инспекторы Государственного пожарного надзора Бурятии.

Как уж сообщало ранее ИА REGNUM, 13 августа в Улан-Удэ вспыхнул пожар в здании, где размещались гостиница и магазин. Пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. Состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

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Обстоятельства трагедии выясняют следователи.