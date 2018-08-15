Москва, 15 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Фонд кино принял решение в 2018 году оказать поддержку семи кинопроектам, средства на которую будут выделены из внебюджетных средств. Об этом 14 августа сообщил портал Министерства культуры РФ.

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В числе названных проектов: фильм «Братство» Павла Лунгина, лента «Временные трудности» Михаила Расходникова, в которой снимется Иван Охлобыстин. В списке также оказались картины «Гоголь. Страшная месть», «Гости», «СуперБобровы. Пора домой», «Тобол» и «Проводник».

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что министерство культуры РФ выступило с инициативой по изменению устава Фонда кино. Соответствующее предложение ведомство направило в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева.