Алушта, Крым, 15 августа, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Отдых на курорте Крыма обернулся трагедией для жительницы Краснодара. По информации регионально ГУ МЧС, инцидент произошёл 14 августа в Анапе.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

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13-летняя девочка отдыхала с матерью в пансионате «Дружба». После купания юная туристка вышла на берег из воды и потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи помочь ребёнку уже не смогли. Медики констатировали смерть девочки.

Ещё один трагический случай на воде произошёл в Ялте в поселке Приморский. В бушующем море утонула трехлетняя девочка из Белоруссии. По обоим случаям проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Крыму на водоёмах погибли 72 человека, из них четверо детей. Только за первую половину 2018 года в регионе была зафиксирована гибель 21 человека, в числе которых трое детей.