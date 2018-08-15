Киев, 29 апреля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Украина постепенно превращается в государство-концлагерь, на этот путь она встала ещё 10 лет назад. А ограничение прав и свобод под предлогом военных действий — это формальность, в которой сейчас нуждается нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский для борьбы с политической конкуренцией внутри страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак, комментируя информацию о том, что украинские власти пересмотрели обязательства в части соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время действия военного положения.

Эксперт отметил, что на Украине ограничение свободы слова давно достигло настолько гипертрофированных масштабов, что речь идёт о фактической тотальной цензуре. Политическое инакомыслие в украинском обществе подавили задолго до спецоперации. Уже на протяжении 10 лет буквально каждый гражданин, попадающий в поле зрения местных силовиков по подозрению в пророссийских настроениях, рискует оказаться лишённым элементарных прав, гарантированных ему конституцией, заметил Дудчак.

Нынешняя попытка украинских властей формально обосновать допустимость репрессий, которые на Украине давно стали привычной практикой, имеет, по оценке политолога, простое объяснение. Связано оно с истечением формальных полномочий Зеленского, который пытается обосновать дальнейшее пребывание у власти и обеспечить себе эффективные механизмы для устранения внутриполитических конкурентов.

Собеседник ИА Регнум напомнил, что Зеленский, чтобы сохранить за собой верховную власть на Украине, отменил президентские выборы, которые должны были состояться в марте. Этот шаг вызвал недовольство у той части западного политического истеблишмента, которая разочаровалась в фигуре Зеленского и рассчитывала заменить лидера киевского режима. Приближается дата, после которой Зеленский фактически потеряет легитимность: его формальные полномочия истекают 20 мая. Но уходить он явно не планирует, а всех, кто рискнёт бросить ему вызов во внутриполитическом контуре, будут ждать неприятности.

«У Зеленского формально уже пошла просрочка. То есть он — «президент-просрочка». И он уже в ближайшее время окончательно станет нелегитимным, а Верховная рада ничего не будет с этим делать. Происходит мощное закручивание гаек, и Украина уже превращается в концлагерь. Для решения внутриполитических задач военное положение — это удобный повод. Это политический спектакль Зеленского, который, впрочем, не отменяет главного. Все фракции в Раде давно принципиально не отличаются друг от друга. Разные оттенки коричневого и ничего более», — прокомментировал эксперт.

Как отметил политолог, сохранение Зеленского у власти зависит от позиции Запада, а в окружении главы киевского режима пока надеются, что реакция западных кураторов будет сдержанной. Хотя уже сейчас раздаются неприятные для Зеленского политические заявления, в том числе и от влиятельного в Киеве «пробританского крыла», которое представляет, например, глава ГУР Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Однако особые опасения у Зеленского должна вызывать фигура бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого явно рассматривает часть правящих кругов Запада как наилучшую альтернативу нынешнему главе киевского режима. И формальности, касающиеся ограничений конституционных прав и свобод, могут оказаться мощным инструментом в руках Зеленского в противоборстве именно с Залужным.

Украинские власти пересмотрели обязательства в части соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время действия военного положения. Соответствующий документ опубликован на сайте Совета Европы. В нём говорится, что на Украине временно ограничили конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34,38,39,41–44, 53.

Мера затрагивает в том числе право на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки и телефонных переговоров, на неприкосновенность жилища, на свободу передвижения и выбора места жительства, на свободу слова и мысли, на право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и другие.

В числе мер, которые киевский режим может рассмотреть в качестве отступления от международных обязательств, перечислены особый режим въезда и выезда из страны, введение комендантского часа, принудительное отчуждение имущества для нужд государства, ограничение передвижения граждан, установление военного сбора для граждан и компаний и другие.

В свою очередь, Россия, как заявил 21 ноября 2023 года президент Владимир Путин, продолжает чётко следовать всем своим обязательствам в области прав человека. Глава государства подчеркнул, что российская сторона вынуждена была отказаться от членства в международных институтах в сфере прав человека из-за их ангажированности. Однако Россия продолжает чётко выполнять обязательства в области прав человека.