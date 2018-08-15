Москва, 15 августа, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» намерен выкупить у акционеров, не согласившихся с заключением сделки по лизингу 50 самолетов МС-21, своих ценных бумаг на сумму в 7 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном компанией отчёте по итогам заседания совета директоров.

Denis Fedorko MC-21-300

Отмечается, что тем акционерам компании, которые 25 июня 2018 года на годовом общем собрании акционеров «проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21−300», предъявлены требования о выкупе более 47 млн акций «Аэрофлота» на сумму более 7 млрд рублей.

Напомним, 1 февраля 2018 года между дочерним предприятием «Ростеха» — лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» и «Аэрофлотом» был заключён контракт о лизинге 50 новых самолетов МС-21−300, сумма которого оценивалась в $5 млрд.

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