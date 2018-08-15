Киев, 15 августа, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Для России и Германии украинский вопрос не является темой номер один. «Кремль больше волнуют антироссийские санкции, а Берлин обеспокоен уровнем экономического развития еврозоны. Об этом 15 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, комментируя предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Сегодня Украина — не проблема №1 в вопросах двусторонних отношений России и Германии. Также это не является темой №1 для самой Германии или России. Это значит, что будут обсуждаться другие вопросы. На сегодня вопрос экономики является №1. Но для России этот №1 выглядит в контексте антироссийских санкций, а для Германии — это общеевропейское положение экономики Евросоюза и то, что, к сожалению, немецкая экономика достаточно долгий период не может превысить рост ВВП в 2%. И это является проблемой», — сказал Кожара.

Он допускает, что Путин и Меркель могут обсудить вопрос ввода миротворцев на Украину.

«Эта тема может присутствовать. Но без непосредственного участия Украины эта тема чрезвычайно вредит украинским интересам, потому что параметры миротворческой миссии обсуждаются без нашего непосредственного участия. Более того, я глубоко уверен, что любая миротворческая миссия, как это предусмотрено статутом ООН, уже сама по себе вредит национальным интересам Украины. Вооруженный конфликт должен решаться другими способами, прежде всего мирными», — добавил Кожара.

Он также прогнозирует, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» сделают работу украинской газотранспортной системы нерентабельной.

«Когда говорят о том, что за Украиной сохранят роль транзитера российских энергоносителей, — это полуправда. Понятно, что какие-то объемы будут поставляться через украинскую ГТС, в частности, в саму Украину будут поставки. Но то, что падают объемы этих поставок, — это понятно. Уровень рентабельности украинской ГТС предусматривает чрезвычайно большие объемы транспортировки — не менее 80 млрд куб. м российского газа. Но после ввода «Северного потока — 2», а также альтернатив через Турцию, заходят объемы газа, которые не позволяют поддерживать минимальный уровень рентабельности ГТС Украины», — подытожил Кожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 август пресс-служба правительства Германии проинформировала, что 18 августа канцлер Германии Меркель встретится с президентом России Путиным. Встреча глав государств пройдет во дворце Мезеберг в Бранденбурге. Начало переговоров запланировано на 18:00 по местному времени. «Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин обсудит с канцлером Меркель американские санкции.

«Будут. Очевидно, что будут. Действительно, президент Путин проведет переговоры с канцлером Меркель. Они сделают заявление для прессы», — ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли затронуты санкции США в ходе беседы глав государств. Он сообщил, что стороны обсудят украинский вопрос и ситуацию в Сирии. Также Путин и Меркель затронут вопросы двусторонней повестки, в том числе реализацию коммерческих проектов и строительство газопровода «Северный поток — 2».