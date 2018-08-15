Березники, Пермский край, 15 августа, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Старший следователь Госнаркоконтроля города Березники Пермского края Марина П. признана виновной в присвоении с использованием служебного положения и краже денежных средств подозреваемых, уголовные дела которых находились в ее производстве. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.

Тюрьма

Судом установлено, что в октябре 2013 года в ходе обыска квартиры подозреваемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков были изъяты денежные средства в размере более 240 тыс. рублей.

Обвиняемая, являясь следователем по данному уголовному делу, подделала протокол обыска, «изъяв» из него упоминание о деньгах, и распорядилась ими по собственному усмотрению, следует из приговора суда.

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В июле 2015 года при аналогичных обстоятельствах следователь узнала у подозреваемой пин-код изъятой банковской карты, после чего сняла с нее около 46 тыс. рублей.

Отметим, что ранее родственники одного из пострадавших уже обвиняли Марину П. в превышении служебного положения и фальсификации доказательств. Но, как следует из обращения одного из них через портал «Открытое письмо», каждый раз березниковский следственный комитет отказывал в возбуждении уголовного дела за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Уголовное дело по данным эпизодам было возбуждено в 2017 году. В итоге судья Березниковского городского суда Баязитова К. приговорила Марину П. к штрафу в 270 тыс. рублей.

По апелляционному представлению заместителя прокурора Березников Пермский краевой суд приговор изменил, назначив ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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