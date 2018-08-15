Вашингтон, 15 августа, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Сложно не прийти к выводу о том, что наиболее воинственно настроенные члены администрации президента США Дональда Трампа активным образом работают на то, чтобы подорвать попытки главы Белого дома добиться заявленных им целей. Это особенно заметно тогда, когда Трамп пытается начать диалог с теми странами, где, по мнению американских ястребов, нужно осуществить смену режима, пишет бывший член палаты представителей Рон Пол в статье, опубликованной канадским порталом The Global Research.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

Можно вспомнить то, как во время подготовки саммита между главой Белого дома и северокорейским лидером Ким Чен Ыном советник по национальной безопасности США Джон Болтон едва не сорвал все мероприятие, упомянув о ливийской модели в отношении КНДР.

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«Как будто Ким Чен Ын поспешит воспользоваться возможностью стать целью бомбардировок, быть свергнутым и убитым в руках поддерживаемой США толпы», — пишет бывший конгрессмен.

По всей видимости, назначенные Трампом лица опять работают против него. На прошлой неделе глава Государственного департамента США Майкл Помпео заявил о том, что США на основе закона от 1991 года, запрещающего применение химического оружия, вводят очередной раунд санкций против Москвы из-за «причастности [президента России Владимира] Путина к отравлению бывшего российского разведчика и его дочь в Великобритании».

И хотя предположительное отравление имело место в марте, внешнеполитическое ведомство только сейчас пришло к выводу о том, что за преступлением стояла Россия, и поэтому ввело санкции. При этом никаких новых данных относительно участия России в этом деле нет, просто Государственный департамент решил поверить британскому правительству на слово.

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Собственная администрация заставляет Трампа согласиться с Государственным департаментом и пойти на санкции, которые могут включать в себя полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Такой шаг будет фактически объявлением войны. У Трампа есть полномочия для того, чтобы отказаться от введения новых санкций, но пока демократы не перестанут обвинять его в сговоре с Россией, как он может заблокировать эти санкции до промежуточных выборов в ноябре? Такое развитие событий станет подарком Демократической партии, пытающейся взять под контроль палату представителей и сенат.

Единственное, как Москва может избежать второго, наиболее жесткой порции санкций, которые вступят в силу в ноябре, — это пообещать больше не применять химическое оружие и открыла двери международным инспекторам для проверки.

«Какое правительство пойдет на удовлетворение такого требования, когда не было представлено ни одного доказательства, что оно вообще применяло химическое оружие?» — подчеркнул Пол.

Без сомнения, продолжает автор, вполне возможно, что президент Трампу полностью известно о маневрах Болтона и Помпео, которые он одобрят. Возможно, ему нравится играть в «хорошего и плохого полицейских» с остальным миром, одновременно делая шаги в сторону мира и вводя санкции и выступая с угрозами войны. Однако также создаётся впечатление что Трампом члены его администрации попросту пользуются.

Если верить Трампу на слово и действительно он приветствует диалог без предварительных условий с лидерами России, КНДР, Ирана и других стран, ему стоит пересмотреть наличие в своей команде тех, кто подрывает его курс на каждом шагу. В противном случае сложно поверить, что Трамп искренен в своих намерения. Стоит лишь надеяться, что он выберет диалог, а не конфликт и подрежет крылья тем, кто под его началом пытается подтолкнуть его же в другом направлении.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал введение Вашингтоном санкций против Москвы объявлением «экономической войны». Глава российского правительства подчеркнул, что если последует что-то типа «запрета деятельности банков или использования той или иной валюты», власти страны будут реагировать.