Москва, 15 августа, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Москве в детских поликлиниках будут открыты дополнительные кабинеты выдачи справок, врачи перейдут на дежурства без выходных. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Медицина

Усиленный режим работы связан с близким началом учебного года. По новому графику медучреждения будут работать с 20 августа по 16 сентября. С 3 по 16 сентября воспитанников детских садов и учащихся младших классов проверят на энтеробиоз и педикулез.

Департамент здравоохранения Москвы действует в интересах родителей, готовящих детей к обучению в школе и посещению детского сада. В таких случаях нужны медицинские справки.

Дежурного врача родители с детьми смогут посетить в любой день недели. Для этого достаточно получить талон в поликлинике в день обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии отчитались о работе мобильных медицинских комплексов. С 2015 года в Троицком и Новомосковском округах с их помощью было выполнено около 90 тыс. исследований, более 51 тыс. человек прошли флюорографию, а более 6 тыс. женщин — маммографические исследования.

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