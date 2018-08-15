Москва, 15 августа, 2018, 10:55 — ИА Регнум. ЛДПР для выравнивания баланса между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий предлагает ввести плоскую шкалу для оплаты страховых взносов, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Среди действий, которые предлагает фракция ЛДПР, — введение плоской (вместо действующей регрессивной) шкалы для плательщиков страховых взносов, дополнительные меры по противодействию «серой» занятости и решение «вопроса с самозанятыми гражданами, чтобы они не были демотивированы формировать свои будущие пенсионные права» и целый ряд других, отметил Нилов.

«И в целом необходимо оптимизировать расходы ПФР, сократив ненужные затраты. Вся эта экономия может быть также направлена на сокращение дефицита Пенсионного фонда», — заявил он.

Глава комитета обратил внимание на то, что обсуждение пенсионной системы показало одно: все фракции, вне зависимости от кардинально противоположных позиций, сходятся в том, что необходимо что-то менять.

«Существующий размер пенсий никого не устраивает. Меры необходимо, с одной стороны, принимать для роста пенсий и для сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда — с другой», — сказал Нилов.

Парламентарий добавил, что члены комитета, «обсуждая бюджет ПФР или отчет об исполнении бюджета Фонда, каждый раз замечают, что этот дефицит растет и каждый раз покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета для того, чтобы все обязательства были выполнены».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 августа в Госдуме состоятся парламентские общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы. Их проведение поддержали представители всех четырех фракций. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина более половины участников слушаний будут представлены членами общественных организаций, экспертами, членами деловых сообществ, представителями субъектов РФ.

Комментируя предстоящие слушания, глава Минтруда Максим Топилин отмечал, что один из важнейших вопросов, который сейчас надо обсуждать, — это вопрос сокращения расходов ПФР, которые сейчас покрываются за счет субвенций из федерального бюджета, и объем этих субвенций постоянно увеличивается.

В свою очередь председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») пояснял, что сумма трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР ежегодно растет. По его словам, в настоящее время эта сумма достигла 3,3 трлн рублей.

«Сегодня это около 20% от общего объема расходов федерального бюджета. Это те деньги, которые могли бы быть направлены на образование, здравоохранение, дорожную инфраструктуру, строительство жилья, поддержку регионов. И как показывают расчеты, если ничего не изменится, к 2024−2026 годам эта цифра может достигнуть 5 трлн рублей», — указал депутат.