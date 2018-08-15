Суздаль, Владимирская область, 15 августа, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Города Суздаль и Гороховец (Владимирская область) стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», который был организован министерством культуры РФ. Как сообщила 15 августа пресс-служба администрации региона, в общей сложности города получат 42 млн долларов.

Борис Кустодиев. В старом Суздале. 1914

На ремонтные и реставрационные работы в Гороховце будет выделено 32,5 млн долларов, Суздаль получит 9,5 млн.

«Средства на ремонтно-реставрационные работы Гороховца и Суздаля предоставит Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, основанная в 2014 году Россией, Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах-членах БРИКС, а также — в развивающихся странах», — сообщила пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что Суздаль и Гороховец — самые древние города Владимирской области. Гороховец в 2018 году отметил 850-летие. На подготовку к празднованию было получено 940 млн рублей. Помимо благоустройства и реставрации памятников, в городе также велась работа по вхождению исторического центра в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Гороховец может войти в пилотный проект по созданию городов-музеев в России.

В 2024 году во Владимирской области будут праздновать еще один юбилей — 1000-летие Суздаля.