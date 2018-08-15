Эксперт: Киев пытается влиять на мэров, заводя на них уголовные дела
Киев, 15 августа, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Украинские власти пытаются манипулировать мэрами городов в преддверии выборов президента Украины, заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, сообщают 15 августа «Украинские новости».
По его словам, власть начала заводить уголовные дела на влиятельных мэров из-за того, что у самой власти рейтинг гораздо ниже, чем у городских глав. Золотарев подчеркнул, что это доказывает и экстренное заседание Совета судей Украины, который обвинил генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) в посягательстве на независимость судебной системы.
Напомним, ранее суд прекратил уголовное дело против мэра Харькова ГеннадияКернеса. После этого заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская пригрозила начать против судьи уголовное дело.