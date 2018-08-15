Киев, 15 августа, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Украинские власти пытаются манипулировать мэрами городов в преддверии выборов президента Украины, заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, сообщают 15 августа «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, власть начала заводить уголовные дела на влиятельных мэров из-за того, что у самой власти рейтинг гораздо ниже, чем у городских глав. Золотарев подчеркнул, что это доказывает и экстренное заседание Совета судей Украины, который обвинил генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) в посягательстве на независимость судебной системы.

Напомним, ранее суд прекратил уголовное дело против мэра Харькова ГеннадияКернеса. После этого заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская пригрозила начать против судьи уголовное дело.