Пермь, 15 августа, 2018, 10:49 — ИА Регнум. На территории Пермского края текущие ремонтные работы к началу учебного года проводятся в 435 школьных зданиях, что составляет почти 57% от всех школ региона. Аварийные здания школ отсутствуют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном Управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

В 2018 году в Прикамье планируют ввести в эксплуатацию шесть новых школ: две — в Перми, две — в Красновишерском районе, по одной школе в Березовском и Гайнском районах. Это позволит сократить число общеобразовательных организаций, работающих в две смены, с 260 до 228.

Планируется, что 1 сентября свои двери для учеников распахнут 766 общеобразовательных организаций, расположенных в 899 объектах. Ожидается, что впервые сядут за парты более 36 тысяч первоклассников. Общее же число учеников в 2018/2019 учебном году составит около 313 тысяч человек.

По данным краевого минобра, на приведение в порядок к 1 сентября 1500 школ, детских садов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования из бюджета Пермского края выделено более 1,4 млрд рублей. Средства предназначены на мероприятия по обеспечению противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также на ремонт зданий и коммунальных систем.