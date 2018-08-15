Абакан, 15 августа, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В Хакасии на выборах, назначенных на 9 сентября 2018 года, зарегистрирован 871 кандидат. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 августа, в республиканской избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

Всего на единый день голосования-2018 в республике назначены 24 избирательные кампании, в том числе две регионального уровня, четыре — уровня муниципального района и городского округа, 18 — поселенческого уровня.

На выборах глав различного уровня зарегистрированы 35 кандидатов, в том числе четверо — на должность главы Хакасии. За депутатские мандаты поборются 836 кандидатов. На выборах депутатов Верховного совета (регионального парламента) зарегистрированы 511 кандидатов. Из них 374 выдвинуты региональными отделениями партий по единому избирательному округу; 137 — по одномандатным избирательным округам.

По данным ресизбиркома, разница в возрасте между самым молодым и самым взрослым кандидатами составила 59 лет. Самый молодой кандидат (1998 года рождения) зарегистрирован на выборах депутатов горсовета Абакана, самый взрослый — на выборах депутатов Верховного совета (1939 года рождения).

Большинство среди зарегистрированных кандидатов — мужчины (87,2%). Высшее профессиональное образование имеется у 499 кандидатов. Информацию о наличии судимостей представили девять кандидатов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года состоятся выборы главы и парламента региона, главы и горсовета Абакана, главы города Саяногорска.

Известно, что на выборы, которые пройдут в Хакасии в единый день голосования, из республиканского бюджета планируют потратить порядка 40 млн рублей. В том числе на выборы главы Хакасии — 19 млн рублей. Это сумма без учёта второго тура.