Манила, 15 августа, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Китай должен «умерить» свою политику в отношении захода кораблей в спорное Южно-Китайское море. Этого от КНР потребовал президент Филиппин Родриго Дутерте. Речь идёт также и о полётах самолётов над воздушным пространством той же территории.

Китайские моряки

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«Нельзя создать остров и сказать, что воздух над искусственным островом ваш собственный. Это неправильно… Я надеюсь, что Китай умерит хотя бы своё поведение», — приводит филиппинский новостной портал Rappler слова Дутерте, который отметил, что не хочет «ссориться с Китаем».

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Напомним, принадлежность островов Спратли в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, оспаривается целым рядом стран, включая Вьетнам, Малайзию, Филиппины, Бруней, а также Тайвань. С целью нормализации отношений и поддержания стабильности Китай и страны — участницы АСЕАН, у многих из которых имеются территориальные претензии к Китаю на острова, решили провести совместные учения в Южно-Китайском море. Филиппины план совместных морских учений Китая и членов АСЕАН одобряют.