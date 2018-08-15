Киев, 15 августа, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Белое братство» в Никополе Днепропетровской области задержали правоохранители, сообщает 15 августа «112 Украина».

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Согласно сообщению, ОПГ «специализировалась» на изготовлении и продаже наркотиков по всей Украине. По словам первого заместителя председателя национальной полиции Вячеслава Аброськина, лидера ОПГ по кличке Яцык правоохранители задержали в начале августа за организацию заказного убийства.

Напомним, ранее группу наркоторговцев разоблачила служба безопасности Украины (СБУ) в Харькове. Пока задержан только один член группы, у него при задержании было изъято три пакета с кокаином на 30 тыс. евро.

Также ранее за распространение наркотиков в Киеве был задержан военнослужащий национальной гвардии Украины.