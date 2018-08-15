Генуя, Италия, 15 августа, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо считает, что отвечать за трагедию в Генуе должны руководители дорожной компании Autostrade, передает информагентство Ansa в среду, 15 августа.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Обвинение

Во вторник в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей и пострадали более сотни. Официально подтверждена смерть 35 человек, среди которых есть по меньшей мере один ребенок и трое несовершеннолетних. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание объекта.

«У тех, кто должен ответить за эту трагедию, есть имена. Это — компания Autostrade. На протяжении многих лет нам говорили, что если дороги будут находиться в частном управлении, то о них будут лучше заботиться. Теперь мы слышим, что этому мосту якобы ничто не угрожало. Компания должна была проводить обслуживание этого объекта и не делала этого», — сказал Ди Майо.

Если вина компании будет подтверждена, то договор о концессионном управлении будет расторгнут, вся собственность вернется к государству, а на компанию будет наложен штраф в размере до 150 млн евро, сказал также вице-премьер:

«Министр транспорта уже запустил этот процесс (расторжения договора концессии — прим.). Этим может управлять государство. За проезд по нашим магистралям мы платим этой компании самые высокие цены в Европе. А они платят самые низкие налоги, потому что принадлежат люксембургской финансовой группе Benetton».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который со вчерашнего дня находится в Генуе, сообщил, что власти намерены провести мониторинг всей инфраструктуры, особенно построенной несколько десятилетий назад и ранее, чтобы избежать повторения подобных трагедий. Контроль за текущим состоянием инфраструктуры будет ужесточен, добавил премьер.