Бобров, Воронежская область, 15 августа, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Воронежской области погибла жительница Крыма, еще четыре человека получили ранения, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Miles Grant Автобус после аварии

По данным ведомства, ДТП произошло в 04:45 мск 15 августа на 610 км дороги М-4 «Дон» в Бобровском районе. Водитель автобуса «Сетра», двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом с полуприцепом.

В момент происшествия в салоне автобуса находился 51 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 августа в Воронежской области в ДТП попал рейсовый автобус, в салоне которого находились 54 человека, в том числе 13 детей.

Читайте подробнее: Под Воронежем автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие