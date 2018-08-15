Ла-Пас, 15 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. 14 августа президент Боливии Эво Моралес побил рекорд продолжительности по управлению этой южноамериканской страной, пишет газета El Comercio.

Sebastian Baryli Эво Моралес

14 августа стало 4587-м днем для Моралеса на посту президента. Предыдущий рекорд принадлежал президенту Виктору Пасу Эстенссоро, который четырежды занимал этот пост с перерывами между 1952 и 1989 годами.

«Исполняется 12 лет, 6 месяцев и 23 дня в правительстве — это новый рекорд, который дает нам повод гордиться, так же как и сокращением бедности и превращением Боливии в страну с самым высоким темпом экономического роста в Южной Америке. За 12 лет мы сделали для людей больше, чем за весь период республики», — написал президент по этому поводу в Twitter.

Президентский срок Моралеса истекает в январе 2020 года, однако он намерен побороться за право выставить свою кандидатуру на следующих выборах. Кроме того, ему принадлежат еще два достижения: он стал первым коренным индейцем во главе Боливии, а в 2015 году был признан самым успешным боливийским лидером в истории.

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