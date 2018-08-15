Астана, 15 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Казахстане на учебном военном полигоне 14 августа произошёл взрыв, в результате которого пострадали десять военнослужащих. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба Минобороны республики.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

Отмечается, что один из пострадавших в результате взрыва неустановленного предмета сумел на КамАЗе самостоятельно добраться до лагеря и предупредить об инциденте командование.

«В результате девяти сослуживцам военнослужащего была оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь врачами в полевых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля на украинском военном полигоне в результате взрыва мины в канале ствола миномета погибли четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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