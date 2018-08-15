Ярославль, 15 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Владимир Слепцов заявил о своих планах сделать центр Ярославля полностью пешеходным, «как в цивилизованных странах». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

«У нас на автобусах хотят заехать чуть ли не в подъезд. Мы определили места для парковки для того, чтобы люди могли прогуляться пешком по центру, посетили музеи, рестораны, лавки, где продаются сувениры. Сегодня туристы на автобусе просто проезжают мимо всего этого. Есть туроператор, который получил деньги от туриста за то, что его будут возить по центру города по храмам, церквям, музеям. Инфраструктура работает вхолостую, получается. Для чего тогда мы все это строили и делали?» — задался вопросом мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Владимир Слепцов привел в пример города Европы:

«Автобус с туристами остановили в определенном месте, и пока ты пешком идешь, ты все деньги оставишь, потому что попить купишь три раза, мороженое четыре раза, потом случайно зайдешь в лавочку, где продаются сувениры, и там оставишь все, что еще осталось в кошельке. Вот в этом-то вся соль. А у нас автобус мимо идет, и все только смотрят — почему так? У нас прекрасные ярмарки, масленицы, а нам туроператоры говорят — откройте проезд для наших автобусов. Мы ведь огораживаем центр города для чего — чтобы люди могли спокойно тут гулять, ребенок пускай бежит, его никто не переедет, потому что это пешеходная зона именно на этот день. А у нас хотят — откройте, мы проедем в музей. Да пускай прогуляются, покушают картошки с капустой, шашлычка, пельмешки, еще что-то. Зачастую мы здесь не видим понимания от туроператоров, и они хотят именно на автобусах доезжать от точки А до точки Б. Я считаю, что это неправильно и нецелесообразно с точки зрения развития туризма и развития города», — сказал мэр.

Владимир Слепцов привел в пример Владимир, где сделали отдельную пешеходную улицу.

«Мы тоже к этому готовимся, к тому, чтобы центр города был полностью пешеходный, чтобы туда проезжать могли только те, кто там живет, а остальные просто гуляли и наслаждались, как во всех цивилизованных городах» — сказал он.

Конкретные сроки того, когда центр станет пешеходным, он не привел.