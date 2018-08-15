Киев, 15 августа, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Спасатели государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили с начала 2018 года 44,463 тыс. боеприпасов, сообщает 15 августа «Укринформ».

Дэвид Бомберг. Работа саперов (фрагмент). 1919

Согласно сообщению, пиротехники в числе боеприпасов уничтожили 610 авиационных бомб. Спасатели проводят регулярные обследования территорий, а также реагируют на вызовы граждан. Также ГСЧС проводит профилактические работы: рассказывает гражданам Украины о том, что нельзя прикасаться к подозрительным предметам, а при их обнаружении нужно сразу сообщать в соответствующие ведомства.

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Напомним, ранее помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам УрсулаМюллер заявила, что Донбасс постепенно превращается в самую заминированную территорию в мире.

Отметим, гражданская война на Востоке Украины длится уже пятый год.