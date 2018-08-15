Пермь, 15 августа, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Перми суд огласил приговор в отношении телефонного мошенника. Мужчина пользовался доверием пожилых людей — звонил им, представляясь родственником, и просил деньги для решения проблем. Ущерб, нанесённый пермякам, оценили в сумму, превышающую 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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По данным Индустриального районного суда Перми, мужчина совершил четыре преступления, находясь при этом в исправительной колонии Челябинской области. Он приобрёл телефон и звонил с намерением обмана пожилым людям. Старики попадались на удочку мошенника и переводили денежные средства на указанные банковские счета.

Частично сложив наказания за преступления, суд присоединил наказание Кировского районного суда Перми за совершенные аналогичным способом преступления и назначил осужденному окончательное наказание в виде 16 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что телефонные мошенники действуют в разных регионах. Пресдставляясь родственниками, мошенники говорят, например, что попали в ДТП и проблему можно решить с помощью денег, и называют сумму, которую надо перечислить на указанный счёт либо передать определённому человеку. Правоохранители рекомендуют перезванивать своим родственникам и перепроверять информацию.