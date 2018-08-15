Якутск, 15 августа, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Якутии получить квоты на охоту оказалось нелегко. Попытавшийся пройти эту процедуру председатель комитета республиканского Госсобрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров пришёл к выводу, что механизм этих действий госорганами не отработан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илларион Прянишников. Конец охоты.1884

За разрешением на охоту на птиц депутату пришлось приходить трижды.

«Первый раз, часов в 12 дня, получил бланки заявлений. Во второй раз, в 14:30, заполнив бланки, узнал, где и сколько платить. Третий раз в 17 часов получил разрешение на добычу птиц. Бардак, характерный для Минприроды при выдаче таких разрешений. Никаких электронных услуг. Очередь по списку. С утра много народу. Вообще не понятно за что и как оплачивать. Еще есть объявления, вообще сбивающие с толку. В сберкассе минут 20 оформляли квитанции об оплате. И еще очередь!», — пожаловался Виктор Фёдоров.

«Осадок остался, процедура не отработана, не прозрачна, — также отметил депутат. — Кто записался в первые час-два пока сервер висел, как они записались? Неизвестно… Думаю всё же в октябре в комитете Госсобрания провести круглый стол по этой теме, выработать рекомендации, да и проверить распределение путёвок в этом году не помешает».

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области представители коренных малочисленных народов севера жаловались на бюрократические трудности, препятствующие получению разрешений на вылов рыбы. Выдачей необходимого для этого документа занимается только один специалист, время его приёма ограничено, а нуждаются в разрешений свыше 6 тыс. человек. Врио главы региона Сергей Носов пришёл к выводу, что Министерство сельского хозяйства РФ, меняя правила распределение квот на вылов рыбы, не учло, что на оформление документов представителям коренных малочисленных народов Севера нужно время.

Читайте также: Врио главы Колымы пожалуется Путину на Минсельхоз: подставил родовые общин