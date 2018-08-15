Оренбург, 15 августа, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В отношении заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова и мэра города Евгения Арапова возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Видео задержания Арапова опубликовано 14 августа на официальном Youtube-канале СКР.

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По версии следствия, 19 мая 2018 года Борисов получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 600 тыс. рублей, которыми должен был поделиться с главой городской администрации. В СКР подчеркнули, что чиновники, предположительно, получили деньги «за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города».

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальным данным, Борисов свою вину не признал, однако обещал следствию сотрудничество. Мэр города Евгений Арапов 13 августа отреагировал публично на задержание своего заместителя, пояснив, что требовалось время для «переваривания» ситуации.

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