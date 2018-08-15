Ярковский район, Тюменская область, 15 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В Тюменской области на пастбище недалеко от деревни Щучье Ярковского района обнаружен мёртвый ребёнок. Следствие полагает, что он погиб от удара молнии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Морис де Вламинк. Рюэй-ла-Гадельер. Начало 1930-х

Мальчик, очевидно, стал жертвой урагана, обрушившегося 14 августа на Тюменскую область. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Идёт опрос свидетелей.

В Тюмени гроза длилась около получаса, но было повалено множество деревьев, перевёрнуты местами остановки, дороги затопило так, что пешеходам пришлось снять обувь. Один тюменец пострадал от упавшей ветки и был доставлен в больницу.