Женева, Швейцария, 15 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты «глубоко обеспокоены» действиями России по созданию нового «космического» оружия, в частности, разработкой лазерной системы для уничтожения спутников на околоземной орбите, заявила во время проведения конференции в ООН по разоружению в Женеве помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет. Об этом сообщает 15 августа агентство Reuters.

Цитата из видео Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Боевой лазерный комплекс «Пересвет»

«Стремление России к подобному использованию космического пространства вызывает тревогу», — подчеркнула американская чиновница.

По словам заместителя постпреда РФ в ООН Александра Дейнеко, позиция США строится «на догадках и предположениях», а слова Поблет являются клеветническими, добавили в агентстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Минобороны РФ подтвердили, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России и развернуты в местах дислокации.

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