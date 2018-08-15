Киев, 15 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Осенью 2018 года Украина может получить следующий кредит от Международного валютного фонда (МВФ), заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, сообщает 15 августа «112 Украина».

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Из последних сил. Доползти бы

По его словам, получение кредита будет зависеть от того, насколько успешной будет миссия МВФ на Украине.

«Если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение осенью», — сказал Чурий.

Напомним, ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк уже заявлял о том, что в июне 2018 года Киев получит транш от МВФ. Тем не менее пока кредита нет, а МВФ настаивает на том, что Украина должна сначала создать антикоррупционный суд и повысить цену на газ для населения.