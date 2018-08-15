Чита, 15 августа, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Зачистка избирательных бюллетеней началась в июле, когда краевой избирком отказал в регистрации списка Партии Дела, которая вела активную агитационную кампанию с начала года и по оценкам экспертов имела все шансы на прохождение в Заксобрание. 5 августа комиссия отказалась зарегистрировать партию «Яблоко», а через неделю — партию «Родина». Теперь за места в парламенте края будут бороться лишь те, кто уже там находится не первый созыв — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Другим же партиям не просто отказывают в регистрации: со стороны высокопоставленных чиновников идет активное давление на независимых кандидатов. Так, по словам исполняющего обязанности гендиректора Силикатного завода в Чите Андрея Никонова, ему в связи с его выдвижением на выборах угрожал сити-менеджер города Олег Кузнецов.

И это далеко не единичный случай. В июле разразился скандал из-за угроз заместителя председателя правительства региона и главы администрации губернатора Забайкальского края Дмитрия Кочергина в адрес самовыдвиженца Виктории Бучис.

«26 июля около 12 часов дня мне позвонил Дмитрий Кочергин, начал на меня кричать. На вопрос о том, в чем смысл его звонка, внятного ответа дано не было, а было заявлено, что «я сама все понимаю», и обещано меня «морщить», — заявила Виктория Бучис.

Кочергин, в свою очередь, прокомментировал этот звонок утверждением, что «он никогда не кричит». Через некоторое время регистрация Бучис в качестве кандидата была отменена.

Действующий депутат городской думы и кандидат в депутаты краевого заксобрания по Центральному одномандатному избирательному округу №2 от Партии Дела Валерий Афицинский уверен, что ширмой для борьбы с оппозицией стало июльское наводнение в Забайкальском крае, в результате которого регион понес миллионные убытки.

«Вода отступила, однако наводнение по-прежнему является главной темой дня. Больше половины людей еще не получили компенсации. Видимо, власть решила «под шумок» зачистить политическое поле от конкурентов, пользуясь тем, что люди заняты совсем другими вопросами, — заявил Афицинский.

По его словам, борьба с оппозицией идет и на улицах, где неугодных власти кандидатов лишают возможности размещать политическую рекламу.

«Вот вам пример. Выдвинувшая меня партия — Партия Дела — начала масштабную баннерную агитацию ещё в марте. Когда в июле нашей партии незаконно, с моей точки зрения, отказали в регистрации списка, встал вопрос о замене политической рекламы с партийной на личностную. Были подготовлены достаточно жёсткие в плане лозунгов в отношении власти макеты баннеров, которые мы не смогли нигде разместить. Через три недели выборы, но власть делает все, чтобы лишить кандидатов диалога с избирателями, в том числе и визуального», — сказал Афицинский.

По словам депутата, ему отказали в размещении пять рекламных фирм, мотивируя это тем, что им пришло предписание о сносе 90% щитов.

«Не скрою, что Чита перенасыщена наружной рекламой, и лично я выступаю за наведение порядка в этой сфере. Однако разговор об этом идёт давно. Так почему же сносят конструкции именно сейчас, за несколько недель до выборов, когда идёт активная фаза предвыборной агитации, когда жители возвращаются в город из отпусков? Это выгодно власти, которая борется с неугодными кандидатами, и выгодно тем, кто заинтересован монополизировать рынок рекламы в Чите. Имена монополистов всем известны. И точку в этом вопросе должны поставить правоохранительные органы», — заявил Валерий Афицинский.