Пекин, 15 августа, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал 13 августа закон о национальной обороне на 2019 финансовый год, который предполагает дальнейшее увеличение на 2,3% военных расходов Вашингтона. Основными целями этого законопроекта многие считают Россию и Китай. Тем не менее даже этим, самым значительным «в современной истории США» вложением в вооруженные силы, как выразился Трамп, напугать Пекин не получится, сообщает китайское издание The Global Times.

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Издание подчеркивает, что даже до повышения военных расходов не было такой силы, которая была бы готова бросить вызов американским военным, не говоря уже о том, чтобы делать это сегодня. Китай признает военную мощь США, поэтому никогда бы не нанес первым удар по американской военной базе так же, как это сделали японские войска в Перл-Харборе. В Пекине уверены, что другие страны, воспринимаемые Вашингтоном в качестве «угрозы», считают подобным же образом.

Тем не менее совсем другая история, если Вашингтон решит напасть на Китай. В таком случае даже тех $716 млрд не хватит для осуществления поставленных целей. Китайские войска никогда не намеревались начинать войну с США в отдаленном участке моря или суши, но если Вашингтон думает, что может осуществлять дестабилизацию у границ КНР, тогда китайский народ проявит всю свою решимость защищать свои ключевые интересы и заставить США не вмешиваться. И хотя оборонные расходы Китая намного меньше, чем у США, их достаточно чтобы защитить ключевые интересы государства. В противном случае у Пекина всегда есть возможность увеличить их.

Напомним, подписанный Трампом закон о финансировании министерства обороны страны на 2019 финансовый год предполагает максимальное повышение военного бюджета США за последние 15 лет — до $716 млрд. Закон предусматривает увеличение числа военнослужащих и денежного довольствия в армии на 2,6%.

Китайские власти уже выразили свое разочарование относительно принятие этого закона, несущего в себе антикитайский посыл.

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