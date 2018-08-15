Вашингтон, 15 августа, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не приостанавливают своё участие в Договоре об открытом небе. Об этом заявила представитель госдепартамента США, комментируя появившиеся в российской прессе сообщения о якобы замораживании Вашингтоном имплементации этого договора и сотрудничества с Россией на этом направлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Наоборот, США по-прежнему привержены продолжению выполнения договора», — цитирует ТАСС слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Представитель госдепа США пояснила, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон об ассигнованиях на военные нужды в 2019 финансовом году только требует от исполнительной власти отчитываться о расходах по договору, а также выполнять «определённые отчетные и сертификационные требования».

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Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки 23 странами — членами ОБСЕ. Целью договора является содействие укреплению доверия в международных отношениях через контроль над военной деятельностью и соблюдением действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Участники договора могут совершать наблюдательные полёты над территорией друг друга. Россия ратифицировала документ в 2001 году. По состоянию на 2017 год участниками Договора об открытом небе являлись 34 страны.

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США ответят на «несоблюдение» Россией Договора по открытому небу

Добавим, что в сентябре 2017 года Вашингтон обвинил Москву в невыполнении условий Договора по открытому небу и ввёл ограничения для российской авиации — закрыл для российских самолётов-наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями. Такой шаг последовал после сокращения дальности наблюдательных полётов над Калининградом. Договор по открытому небу разрешает полёты дальностью 5,5 тыс. километров, в то время как РФ установила ограничение в 500 км.

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Россия, в свою очередь, приняла «адекватные меры на ограничения со стороны США». В конце декабря 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с 1 января 2018 года Россия сократит число аэродромов, которые США смогут использовать в рамках Договора об открытом небе. Другим ограничением станет отказ от выполнения договоренностей, которые облегчали полёты США над территорией России.